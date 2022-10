Disparition – Chef de l’ancien Buffet de la Gare des Eaux-Vives, Yves Landolt nous a quittés Brigitte Bardot, Haroun Tazieff, Petula Clark ou Véronique Sanson ont fréquenté son établissement genevois. Alain Giroud

Yves Landolt a perpétué l’âme d’un lieu et la cuisine de son père. DR

Yves Landolt, cuisinier emblématique de la Genève gourmande, nous a quittés. Il était l’âme, comme son père Charly avant lui, de l’ancien Buffet de la Gare des Eaux-Vives. Un établissement hors du temps installé dans une baraque en bois, vestige de l’Exposition nationale de 1896. Elle avait été déménagée de la Plaine de

Plainpalais et installée à côté de la gare des Vollandes (rebaptisée des Eaux-Vives), qui avait été inaugurée en 1888. Elle servait de terminus à la ligne à voie unique Genève-Annemasse.

Son père a caché des parachutistes anglais

Le Buffet de la Gare des Eaux-Vives avant qu’il ne parte en fumée. DR

La gare comme le buffet ont joué un rôle stratégique lors de la Seconde Guerre mondiale. Charly Landolt, qui avait repris l’exploitation du Buffet à la suite de sa tante, accueillait et cachait dans la cave les réfugiés et même des parachutistes anglais en transit vers la zone libre via Annemasse. Charly, cuisinier sur des bateaux au long cours, proposait une carte étonnante où la sole normande (sa région d’origine) et les moules marinières côtoyaient un curry de volaille à l’indienne, un nasi goreng somptueux ou une omelette norvégienne considérée comme la meilleure du monde. Souvenirs culinaires de ses pérégrinations océanes transmis à son fils.

Un Buffet parti en fumée

Yves Landolt a su maintenir et développer cette tradition qui a attiré des célébrités. Brigitte Bardot, Haroun Tazieff, Petula Clark ou Véronique Sanson sont venus déguster, si ce n’est le nasi goreng, du moins la fabuleuse omelette flambée. L’aventure s’est terminée en 1996 lorsque ce précieux Buffet est parti en fumée. Yves Landolt s’est alors contenté de proposer son talent à d’autres, au Gobelet par exemple… Il restera dans la mémoire de ceux qui n’oublieront jamais ses saveurs exotiques si bien maîtrisées.

