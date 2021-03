Santé – Check Your Health propose des autotests médicaux depuis son canapé La start-up vend des kits d’autoprélèvement et ambitionne de faciliter l’accès à des bilans hormonaux. Christelle Morvant

Amrita Etchepareborda et Nicole Pasini sont les deux cofondatrices de la start-up Check Your Health. Amrita Etchepareborda

Alors que la crise du coronavirus a accéléré le développement de la télémédecine, deux entrepreneuses, Nicole Pasini et Amrita Etchepareborda, avaient déjà rejoint le mouvement dès 2019 avec la création de leur start-up Check Your Health.

Les cofondatrices racontent le cas d’une jeune influenceuse sportive, qui aimait l’idée d’effectuer un bilan hormonal depuis chez elle, et qui s’est lancée avec les autoprélèvements de Check Your Health. «Elle a réalisé ce test sans se douter de rien, et lorsqu’elle a reçu les analyses, son taux de testostérone était anormalement élevé. Ce résultat lui a permis d’ensuite investiguer plus loin.»