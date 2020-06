Définir les armoiries de la Commune – Chavornay conserve son blason malgré la fusion Le Grand Chavornay n’affichera pas les symboles de Corcelles-sur-Chavornay et d’Essert-Pittet. Au grand dam de l’UDC locale. Antoine Hürlimann

Le village nord-vaudois gardera sa couronne. DR

Chavornay doit-elle changer ses armoiries à la suite de sa fusion avec Corcelles-sur-Chavornay et Essert-Pittet? Une large majorité du Conseil communal du village nord-vaudois a répondu par la négative, vendredi soir. Elles se blasonneront donc toujours ainsi: «Parti d’argent et de gueules à la couronne royale rodolphienne d’or, gemmée d’azur et de sinople, brochante».

La question, rapidement débattue, est pourtant loin d’être anecdotique. D’ordinaire, les signes héraldiques des armoiries des communes font référence à leur origine et à leur histoire. Après une fusion, l’objectif des autorités est de créer des armoiries qui fédèrent et qui permettent une reconnaissance visuelle légitime des différentes communes fusionnées. La Municipalité a donc étudié la possibilité de proposer un nouveau blason qui reprendrait les symboles des trois villages: la couronne de Chavornay, l’hirondelle de Corcelles-sur-Chavornay et le gland d’Essert-Pittet. Une option qui ne l’a toutefois pas convaincu: «Ce blason ne semble pas avoir été le fruit d’une création nouvelle mais d’avoir été composé comme le serait un simple patchwork. L’appartenance à une seule entité n’est pas ressentie dans ce projet.»

Une perte d’identité?

L’Exécutif a donc proposé, avec succès, de garder le blason actuel et de hisser, lors des manifestations locales, les trois drapeaux des localités sur le lieu des événements et sur la place Union & Paix. Une solution loin d’être du goût de l’UDC locale: «Nous ne voulons pas que Corcelles-sur-Chavornay et Essert-Pittet perdent leur identité, à l’instar d’autres petits villages vaudois. Pourquoi ne pas permettre à la population de se prononcer en organisant un concours?»

Une démarche participative «impensable», selon le syndic Christian Kunze. «On ne définit pas des armoiries aussi simplement qu’on choisirait un logo pour une entreprise ou une association, argumente-t-il. Notre proposition prend justement en compte les retours des citoyens.»