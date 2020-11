Recherché depuis deux ans – Chauffard et voleur d’essence, il se retrouve à Champ-Dollon L’homme a commis un dépassement de 54 km/h sur la route de Meyrin. Il a aussi fait le plein dans des stations-services sans passer par la caisse. Fedele Mendicino

À la hauteur de la rue É douard-Rod , l’homme est flashé à 110 km/h. Google Map

La police genevoise a procédé sur la route à un simple contrôle de routine le mois dernier. A priori, rien de bien grave. Le conducteur n’avait simplement pas ses papiers sur lui. Mais les agents ont réalisé, selon nos renseignements, que l’homme n’était pas inconnu de leurs services puisque la justice souhaitait l’entendre depuis… deux ans. Le voilà aujourd’hui en détention provisoire à Champ-Dollon, poursuivi pour des vols d’essence et un délit de chauffard.

Interdit de circulation

D’abord un important excès de vitesse. Le 21 mai 2018, peu avant minuit, il circule au volant de sa voiture immatriculée en France voisine sur la route de Meyrin, en direction de la rue de la Servette. À la hauteur de la rue Édouard-Rod, il est flashé à 110 km/h. Or le tronçon en question est plafonné à 50 km/h. Une fois la marge de sécurité déduite, l’excès de vitesse reproché reste tout de même de 54 km/h. Ajoutons à cela que l’homme faisait déjà l’objet d’un retrait de permis et d’une interdiction de circuler en Suisse. Selon les informations en main du Ministère public, le prévenu a violé cette interdiction à six reprises entre 2018 et 2019.