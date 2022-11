Transition énergétique – Chauffage des bâtiments: les vendeurs de mazout font de la résistance Swissoil a entamé une série de séances d’information à travers la Suisse romande pour convaincre les propriétaires de rester aux énergies fossiles. Ivan Radja

Près de 60% des bâtiments d’habitation suisses se chauffent encore au mazout ou au gaz. La Confédération encourage le passage aux énergies renouvelables. Keystone/Stefan Bohrer

Swissoil, la faîtière des négociants en combustibles, effectue une tournée de promotion des chauffages à mazout. Avertis par courrier, les propriétaires sont nombreux à répondre à l’appel: ils étaient 150 le 2 novembre à Martigny (VS), et plus de 200 ce mercredi à Neuchâtel.