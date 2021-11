Un soir aux Créatives – Chaude ambiance avec Bonnie Banane à l’Usine Les Genevoises de l’étape, Barrio Colette, et le Français Franky Gogo complétaient mercredi une affiche des plus éclectiques. Fabrice Gottraux

Bonnie Banane sur la scène du Rez de l’Usine à l’enseigne de PTR, pour les 17 es Créatives, mercredi 17 novembre 2021. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«Ouh! Ça va vite entre nous…» Sur ces mots doux susurrés à la manière du burlesque, les Genevoises de l’étape, le groupe de chanson rock Barrio Colette, envoyaient mercredi une belle soirée de concerts. Suivra un épigone dégenré de Suicide, étonnant Franky GoGo et ses batteries synthétiques. Avant la vedette du soir, Bonnie Banane en maîtresse de cérémonie saignante ce qu’il faut, seule en scène comme au cabaret.

Le Rez de l'Usine accueille un joli public, de toutes générations, tous genres aussi. Après une ouverture magistrale la veille à l'Alhambra – la chanteuse Yseult sur un piédestal – Les Créatives se détendent. Pas de tragicomédie cette fois. Mais une constante tout de même: d'un soir à l'autre, ça reste sexy.

Rétro, rock, no wave

Où tout est affaire d’attitude. Ici, Barrio Colette sur des guitares gonflées d’échos, façon rock’n’roll variété d’il y a un demi-siècle. Et la nonchalance de Noémie Griess qui balance des textes plus gaudriole que sérieux. Elle vient du théâtre, adore le second degré. «N’hésitez pas à sauter sur vous-mêmes. Surtout, embrassez votre voisin.»

On partait sur des manières sixties, avec les combinaisons pattes d’ef pour les filles, les moustaches rétro pour les deux garçons de l’orchestre. On vire à présent dans la décennie de la déconfiture hippie, les années 70: Franky Gogo, de France, en anglais dans le texte, reprend à sa guise le martelage épileptique de feu Alan Vega. D’une musique qu’on disait violente dans le temps, qu’en tirer aujourd’hui? Une certaine hargne, dans les rythmiques abruptes, dans le chant répétant peu de mots mais jusqu’au hurlement.

«Merci pour votre chaleur. Vous êtes comme du fromage.» Bonnie Banane, sur la scène de l’Usine, PTR, mercredi 17 novembre dans le cadre du festival Les Créatives

Enfin, Bonnie Banane. Fan absolue de l’Usine. «Je rigole pas, c’est mon endroit préféré.» À Genève, en effet, l’artiste française a travaillé quelques aspects de l’album «Sexy Planet». Sa révélation au grand public, il y a un an exactement.

Bonnie Banane, dont on apprécie les textes de haute volée, s’engage à son tour dans un jeu de scène proche du cabaret. Qui rappelle l’étrangeté de Klaus Nomi. Qui évoque, visuellement en tout cas, Nina Hagen, son extrême théâtralité bien sûr. Brigitte Fontaine encore dans les inflexions, l’écriture ciselée. Dans un autre espace-temps, Bonnie Banane est actrice. Ici, devant nous? Une performeuse à l’avant-garde. Qui conclut ainsi: «Merci pour votre chaleur. Vous êtes comme du fromage.»

