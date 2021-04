Encre bleue – Chaud devant, propre derrière Julie

FAUSTO PLUCHINOTTA

Beau et chaud devant! La fin de semaine sera radieuse, et ce ne sont pas quelques cumulus en goguette qui vont gâcher notre plaisir.

Les températures devraient flirter avec les 20 degrés au meilleur de la journée. Et avec la douceur enfin retrouvée remonte en nous un furieux besoin de se tenir dehors. De sentir la caresse du vent et du soleil sur sa peau découverte, de fermer les yeux et profiter d’être au monde, simplement.

Lézarder, quoi! Pas besoin d’un mode d’emploi…

Mais voilà, profiter de ce qui est offert gracieusement par les éléments n’est pas toujours suffisant pour nous autres humains. Il faut le conjuguer avec d’autres plaisirs. Ceux de la table, bien souvent.

Or, à moins de s’y être pris des plombes à l’avance, toutes les terrasses ensoleillées des restaurants de la campagne genevoise affichent complet en cette fin de semaine. Normal, après quatre mois de disette! Reste le pique-nique pendant la promenade, ce qui a aussi du bon…

En ville, c’est un peu la même histoire. Sauf que les prétextes pour se réunir en plein air sont nettement plus nombreux et variés. Et, avec eux, les risques de débordement. Sanitaires, certes, mais pas que.

J’ai ainsi reçu d’un ami photographe un cliché montrant la place des Grottes dans toute sa crudité, après que le marché du même nom s’y est tenu ce jeudi en fin de journée, quand il faisait encore doux.

Une scène de désolation, faite de déchets abandonnés jusqu’à perte de vue: canettes, verres, plastiques, mégots et cartons enlacés à même le bitume. On appelle ça du littering. Et ça augmente avec la pandémie, disent les experts. Au secours, faites que cela cesse!

Beau et chaud devant, disions-nous. Mais surtout, ne rien laisser traîner derrière!

