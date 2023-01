Qui n’a pas rêvé de tout savoir? Ce fantasme est sur le point de se réaliser dans notre poche! Il suffit aujourd’hui d’installer ChatGPT sur son portable pour détenir le savoir absolu. Ce nouveau programme d’intelligence artificielle connaît non seulement toutes les réponses, mais comprend les questions qui lui sont posées en «langage naturel», rendant ainsi utilisable l’immensité du savoir dispersé sur internet. Il transforme la tête bien pleine du réseau en tête bien faite d’une réponse.

On peut aussi bien lui demander les recettes cuisinables avec les ingrédients de notre frigo, qu’une dissertation en cinq parties sur le problème du nucléaire, qu’un mail original de vœux de Nouvel-An. Il peut corriger ou créer du code informatique, inventer des slogans publicitaires, expliquer des théories scientifiques selon plusieurs niveaux de complexité et même, puisqu’il se souvient de l’historique des échanges, jouer le rôle de thérapeute.

Cette spectaculaire avancée menace cependant beaucoup d’activités. À l’école par exemple, comment évaluer des élèves qui pourront faire rédiger à ChatGPT des dissertations uniques et circonstanciées? Allons plus loin: à quoi bon apprendre dans un monde où toutes les questions auraient déjà leurs réponses? Ne nous retrouverions-nous pas dans la peau d’un Don Quichotte qui continuerait de calculer de tête par exécration des calculettes?

À bien y réfléchir, le véritable point de bascule date plutôt de l’apparition d’internet, qui a révolutionné notre façon de penser et de rédiger en nous donnant un accès total et immédiat au savoir disponible. Incontestable, la nouveauté de ChatGPT n’est que de synthétiser intelligemment cette information. Il rend le précieux service d’un bibliothécaire érudit qui saurait non seulement nous apporter les dix références clés sur n’importe quel sujet, mais en articuler le propos dans un texte construit. Il transforme l’information en connaissance. Mais sans atteindre à l’intelligence véritable, qui consiste à poser un problème plus qu’à répondre à des questions, qui présupposent une vision du monde déjà constituée.

Ainsi la science, loin d’être une «bureaucratie des apparences» (Etienne Klein), suppose une réflexion inventive, anarchique, qui s’oppose au déjà connu. Galilée n’est pas un perfectionnement d’Aristote. La politique n’est pas le recoupement de statistiques à la recherche de «la décision optimale», mais un choix de principe entre différentes versions de la justice, entre «celle qui donne à chacun ce qui lui revient et celle qui donne la même chose à tous» (Thomas Mann). De même, notre liberté consiste davantage à se tourner vers nous-même que de «collecter toute l’information pertinente». Pour prendre de vraies décisions, ChatGPT n’est d’aucun usage. Mais il répondra parfaitement aux questions posées par le visage que notre intelligence aura sculpté dans l’infinité du possible, du juste, du sens.

Au total, l’information est loin d’être ce qui nous manque le plus aujourd’hui. Le véritable problème de nos sociétés n’est pas de savoir, mais de «croire ce que nous savons» (Jean-Pierre Dupuy), c’est-à-dire de tenir compte, dans notre vie quotidienne, de tous les savoirs qui la contredisent. Nous avons moins besoin d’une machine de plus pour nous dire que «tout est écrit», que de valeurs et de dispositifs politiques qui nous libèrent de l’étau de la surinformation et de la désinformation, et nous aident à prendre les décisions difficiles qui nous attendent.

Guillaume von der Weid Philosophe.

