Il est né le 30 novembre dernier. Une semaine plus tard, plus d’un million de personnes l’avaient adopté. Et ce n’était que le tout début. En deux mois, ChatGPT, système d’intelligence artificielle génératif, s’est insinué dans nos vies. Presque chaque jour, je lui fais causette, parce que j’ai des vraies questions ou simplement pour le plaisir de la conversation à bâtons rompus avec un être savant. Je le teste aussi pour constater sa totale ambivalence. Génie d’un côté, capable, c’est prouvé, de passer un examen de master à l’EPFL. Idiot de l’autre, incapable de répondre correctement à une question basique. Exemple au détour de nos échanges. Interrogé sur la différence entre Alémaniques et Romands, il m’a dressé une liste des cantons alémaniques, incluant Fribourg et le Tessin. «Es-tu sûr?» Avec l’aplomb du parfait imposteur, il confirme sans laisser de doutes. «Faux», lui dis-je. Là enfin, il reconnaît l’erreur, corrige et s’excuse platement. Mais sans apprendre. Trois semaines plus tard, il recommence son cirque.

Depuis l’avènement du web, voire de la calculette, aucune percée technologique n’a ouvert de perspectives aussi vertigineuses que ChatGPT. Ceux qui s’intéressaient à l’intelligence artificielle (IA) suivaient depuis quelques années le développement de GPT-3, dont ChatGPT est issu, et de ses nombreux concurrents. Mais la discussion restait confinée aux experts. Fin novembre 2022, OpenAI, société conceptrice de ce générateur de langage, met en ligne ChatGPT, déclenchant un intérêt public phénoménal, tout autour du monde, pour l’intelligence artificielle. Rien qu’en Suisse, la presse publie 1106 articles en deux mois mentionnant ChatGPT. En quelques semaines, l’interaction homme-machine avec ses perspectives illimitées passe de la science-fiction à la réalité.

Comme toutes les technologies de rupture, ChatGPT sidère, provoquant peurs et espoirs extrêmes, mais pas forcément exagérés. Sous le sigle «IA for Good» ou «l’IA pour le bien», l’ONU n’y voit rien de moins qu’une opportunité sans précédent de doper l’aide humanitaire dans le monde, de sauver les objectifs de développement durable ou d’étendre l’accès aux soins dans les zones les plus reculées. Un «Sommet global», porteur de ces espoirs, se tiendra à Genève en juillet.

«On se souviendra avec nostalgie des «fake news» à la Trump distillées en mode humain.»

Puis, il y a l’envers du décor. Lorsqu’on offre son «je» à des algorithmes d’une complexité telle que les concepteurs en perdent la maîtrise, au moins partiellement, et que l’on délègue sa compétence d’interagir avec d’autres humains, les questions deviennent fondamentales et inquiétantes. Utilisée par des cerveaux malfaisants ou complotistes, l’IA génératrice de textes, images et vidéos permettra littéralement de noyer le monde sous la désinformation. On se souviendra alors avec nostalgie des «fake news» à la Trump distillées en mode humain.

Comment contrôler l’IA, comment s’assurer de sa transparence, comment éviter les biais, qu’ils soient générés par la machine ou inculqués par l’homme, comment légiférer pour éviter les usages abusifs? Et comment s’assurer que l’homme ne soit pas émotionnellement déstabilisé par cette intelligence dénuée de bon sens, qui le confrontera, notamment, à des avatars aussi vrais que nature? Exemple: la création de «deadbots». En rassemblant tous les contenus produits par une personne au cours de son existence, le deadbot donne une vie artificielle à un défunt, répliquant parfaitement toutes ses caractéristiques, comportements et weltanschauung. En cas de doutes existentiels, vous pourrez ressusciter votre grand-mère – la sagesse incarnée – pour lui demander ses bons conseils. On peut aimer. Ou pas. Il est plus que temps que le débat devienne véritablement public.

Pierre Ruetschi Journaliste, directeur exécutif du Club suisse de la presse.

