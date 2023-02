Intelligence artificielle – ChatGPT et les mathématiques, cela fait encore deux Face à de grandes questions de maths pure, le réseau neuronal, pas encore au point, se met à cafouiller. Pascal Gavillet

ChatGPT, un engouement qui fait débat. Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

En 1652, la France de Richelieu se piquait de fascination en découvrant la Pascaline, l’une des premières machines capable d’opérer additions, soustractions, multiplications et divisions. Conçue par Blaise Pascal, l’ancêtre de toutes les calculatrices avait l’avantage de l’exactitude. En quoi peut-on la comparer avec chatGPT, agent conversationnel et réseau neuronal utilisant l’intelligence artificielle avec mémoire à long terme? Pour le côté gadget. C’est tout. On voit déjà des milliers de gens se passionner pour cet assemblage d’algorithmes qui a réponse à tout. Sauf que dans certains domaines, il cafouille méchamment.