ChatGPT est présenté comme une révolution majeure! Les enjeux de l’intelligence artificielle (IA) furent énoncés par Minsky: l’IA «est la science qui consiste à faire faire aux machines ce que l’homme ferait moyennant une certaine intelligence». Dès 1997, une première étape intervint: l’ordinateur Deep Blue avait battu le champion du monde d’échecs, Garry Kasparov. Ainsi, on se rapprocherait de la singularité: «L’intelligence des machines dépassera l’intelligence humaine, ce qui conduira à la Singularité – un changement technologique si rapide et si profond qu’il représente une rupture dans la trame de l’histoire humaine» (Kurzweil, 2001). Sans contester ni la prouesse technologique ni l’intérêt de ChatGPT, nous nous interrogeons à trois niveaux.

À un premier niveau, l’histoire de la technologie est marquée par une romance inconstante: souvent une «hype», un emballement fait d’abord d’une nouvelle technologie l’alpha et l’oméga du progrès. Puis la technologie est relativisée. Ainsi, par exemple, Edison, en 1913, annonça la disparition des livres, pour diffuser les connaissances, lorsque le cinéma apparut.

«Le numérique reste orienté de façon dissymétrique vers la technologie et insuffisamment vers les usages au quotidien.»

Le deuxième niveau, en contraste avec le précédent, consiste à s’inquiéter de l’essor illimité de la technologie. Ainsi, dans le cas de ChatGPT, une lettre ouverte de mars 2023 demande une pause dans le développement des systèmes d’IA car ils «peuvent poser de graves risques pour la société et l’humanité». Cette lettre (voir le site web du Future of Life Institute) interroge: «Devrions-nous laisser les machines inonder nos canaux d’information de propagande et de mensonge? […] Devrions-nous risquer de perdre le contrôle de notre civilisation?» En tête de liste des signataires figure Elon Musk! Notons que peu après avoir signé cette lettre ouverte, Elon Musk a investi encore plus massivement dans l’IA. Mais le problème reste entier: doit-on et surtout peut-on restreindre la recherche en ce domaine?

À un troisième niveau, posons la question du numérique au quotidien. Il y a parfois, ou souvent, un abysse entre les nouvelles propositions technologiques et la réalité des besoins des populations. Posez, aujourd’hui, la question suivante à ChatGPT: «comment résoudre le problème de la faim dans le monde?» Vous obtenez une aimable et modeste réponse. L’IA est un enjeu majeur, aux conséquences sociétales, économiques et stratégiques considérables, mais nombre de problèmes au quotidien ne seront pas résolus par ChatGPT, même si l’IA peut évidemment aider! En fait, d’une part, ces technologies sont soumises au bluff technologique au sens de Jacques Ellul.

Non pas car ces technologies n’existeraient pas ou ne seraient pas exceptionnelles, mais car leur utilité est dépeinte de façon excessive et utopique dans les médias et dans la société. D’autre part, ces technologies occultent nombre de problèmes quotidiens ou contribuent insuffisamment, pour le moment, à les résoudre. Le numérique reste orienté de façon dissymétrique vers la technologie et insuffisamment vers les usages au quotidien. Donnons un exemple concret d’une orientation féconde: certains hôpitaux réfléchissent à l’hôpital du futur, et associent les citoyens pour faire remonter des idées, des propositions, pour un hôpital qui puisse, de plus en plus, se transporter, grâce aux technologies numériques, notamment, vers le domicile des patients. Entre utopies et dystopies, c’est l’usage «intelligent» des technologies numériques qui doit dessiner le chemin de crête, le sentier quotidien du numérique.

Patrick-Yves Badillo Afficher plus Responsable du projet «Observatoire du numérique au quotidien» Uni 3 , fondateur de MediaLab UNIGE.

