Canton de Vaud – Château d’Hauteville: participation du canton Le Conseil d’État vaudois demande au Grand Conseil un crédit de 4,24 millions de francs pour aider à la restauration de la bâtisse à Saint-Légier.

Fin décembre 2018, l’université américaine sise à Malibu en Californie avait annoncé avoir acquis le monument pour près de 50 millions de francs (archives). Keystone/CHRISTIAN BRUN

Le canton de Vaud va participer à la restauration du château d’Hauteville à Saint-Légier, sur les hauts de Vevey. Pour ce faire, le Conseil d’État demande au Grand Conseil un crédit d’investissement de 4,24 millions de francs. Cette subvention sera octroyée à Pepperdine University, nouveau propriétaire du domaine, qui espère ouvrir son université en septembre 2022.

La participation cantonale «contribuera au financement des travaux de conservation et de restauration engagés par le propriétaire», a indiqué jeudi le gouvernement vaudois dans un communiqué. «Elle fait suite à la décision de classer ce domaine en 2019 comme monument historique et traduit la volonté de l’État de protéger définitivement ce patrimoine exceptionnel».

Préfinancée dans le cadre du bouclement des comptes 2019 de l’État de Vaud, cette subvention couvrira environ 10% du coût total des aménagements prévus par le propriétaire sur l’ensemble du domaine. Ce soutien cantonal permettra en outre la demande d’octroi d’une subvention auprès de la Confédération, précise le canton.

Plus important campus hors USA

Fin décembre 2018, l’université américaine avait annoncé avoir acquis le monument pour près de 50 millions de francs. Elle a promis d’investir plusieurs dizaines de millions de francs pour restaurer la bâtisse. «Attachée aux principes éthiques et aux questions environnementales, l’institution a lancé un projet ambitieux et exigeant de conservation-restauration du château et de son orangerie jusqu’en 2023», souligne pour sa part le canton.

Pepperdine University veut faire de Saint-Légier «son plus important campus hors des États-Unis», avec de 75 à 150 étudiants en HEC et droit, expliquait-elle alors. Son but est aussi d’organiser des activités culturelles ouvertes au public, avec une volonté d’intégration dans la communauté locale.

L’université, qui a son siège à Malibu en Californie, figure au 46e rang du classement des meilleures universités des États-Unis. Institution privée sans but lucratif, elle se dit d’obédience chrétienne, mais «sans vouloir convertir personne». Elle a des campus à Londres, Shanghaï, Buenos Aires, Florence et Heidelberg.

Un «château à la française»

Bâti entre 1763 et 1768, ce «château à la française» s’assimile au plan architectural à ceux de L'Isle, Vuillerens, Vincy, Coppet, Prangins ou Crans-près-Céligny. Il est reconnu particulièrement pour ses décors peints: le grand salon en double hauteur est orné de fresques baroques d’une richesse unique en Suisse, tandis que les façades extérieures se distinguent par leur décor presque entièrement feint, exécuté à fresque avec virtuosité.

Le château et le temple grec ont obtenu la note «1» lors du recensement architectural de la commune de Saint-Légier-La Chiésaz en 1985. L'orangerie ayant accédé au même rang lors d’une révision en 2005, ces monuments sont reconnus «d’intérêt national».

L’ancien manège et son bûcher, le rural, la maison paysanne ou encore celle du jardinier sont recensés en note «2» dite «d’intérêt régional». Depuis 2009, le château d’Hauteville figure par ailleurs dans la liste fédérale des monuments, ensembles et sites archéologiques d’importance nationale.

