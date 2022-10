Match nul 0-0 à la Praille – Chassez le cliché: un Servette plus juste aurait battu ce FC Bâle Les Grenat étaient plus dominateurs que les Rhénans dimanche. Mais ils ont été incapables de faire la différence offensivement (0-0). Valentin Schnorhk

Dereck Kutesa en déséquilibre, à l’image de ce Servette qui manque de fluidité en phase offensive. LPS/BASTIEN GALLAY

Lorsqu’il paresse, l’esprit s’en remet à des associations d’idées simplistes: des préconceptions. À Servette, comme partout ailleurs, on s’amuse parfois à les remuer pour raconter un résultat. Il y a donc celle-ci, qui colle bien au 0-0 des Grenat contre Bâle dimanche: Servette se montre toujours prompt à enquiquiner les gros et n’est jamais meilleur que face à des adversaires plus réputés que lui. Cela pourrait contenter l’analyse. Trop simple.