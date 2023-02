Un livre témoignage – Chasseur de trafiquants d’animaux Dans «Pour une poignée d’ivoire», ce Genevois engagé dans la lutte contre la contrebande à destination de l’Asie nous plonge au cœur de la lutte contre les destructeurs de la faune africaine. Olivier Bot

C’est un témoignage rare qui transporte le lecteur au cœur du sombre et lucratif trafic d’animaux. Il est signé Jean-Claude Vignoli, détenteur d’un master du Geneva Graduate Institute, militant des droits humains fatigué des atermoiements onusiens à Genève, aujourd’hui journaliste freelance. Rien ne prédestinait «ce type ordinaire», comme il se désigne, à pister braconniers, collecteurs, contrebandiers et commanditaires d’écailles de pangolin ou de défenses d’éléphant. C’est cette expérience d’enquêteur au sein de l’organisation de protection de la faune sauvage Eagle luttant contre le crime organisé qu’il raconte dans son livre. Quand le kilo d’ivoire se vend 800 dollars et qu’une défense peut peser jusqu’à 50 kilos, on imagine à quels intérêts ce militant de la cause animale s’est attaqué aux côtés des polices locales.

Débarqué au Cameroun, le Genevois qui se fait passer pour un acheteur d’ivoire se montre d’abord maladroit. Puis il est confronté pour la première fois à un braconnier au Kenya, dans une réserve de gorilles avant d’être appelé en urgence en Côte d’Ivoire pour enquêter sur un trafiquant de «pointes» – entendez par là de défenses d’éléphants – et leurs commanditaires vietnamien et chinois. C’est cette enquête qu’il détaille dans «Pour une poignée d’ivoire». Tous les rouages de la «San Pedro connection» seront identifiés au fil des décryptages de messageries et réseaux sociaux ou d’interrogatoires retranscrits en partie.

Les interpellés révéleront aussi que le trafic d’animaux se doublait d’un trafic d’êtres humains alimentant la prostitution. Le démantèlement partiel de cette organisation criminelle ne permettra pas l’arrestation de plusieurs de ses membres qui courent toujours, écrit Jean-Claude Vignoli à la fin du livre, presque désespéré d’une humanité peu soucieuse de la protection animale et des droits humains.

«Tout comme les Romains ont massacré les lions d’Europe il y a deux mille ans, les Occidentaux et les Chinois sont en passe de raser la faune africaine et planétaire», conclut l’auteur, qui veut croire que cela peut s’arrêter, ajoutant que «le défaitisme et le cynisme sont les sources de l’impunité des brigands». À méditer.

«Pour une poignée d’ivoire» de Jean-Claude Vignoli, Éditions Favre, novembre 2022, 186 pages

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

