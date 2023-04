Ville de Genève – Chasse aux œufs impitoyable au marché de Plainpalais Petits et grands sont allés à la quête aux œufs dissimulés sur les étals de fruits et de légumes en ce Vendredi-Saint. À la clé: un lapin au chocolat. Théo Allegrezza

En voilà un. Une course aux œufs avait lieu vendredi 7 avril au marché de Plainpalais. IRINA POPA

Les stands du marché de Plainpalais sont pris d’assaut. Mais c’est une très jeune clientèle qui joue des coudes en ce Vendredi-Saint pluvieux. Et pour cause. Des dizaines d’œufs ont été cachés sur les étals, entre les fruits et les légumes. Il y en a de toutes les couleurs. Ceux qui en trouvent ont droit à un lapin au chocolat. Il est 10 heures passées, et la traditionnelle course aux œufs vient de démarrer.