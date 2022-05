Reportage au Musée Ariana – Chasse aux trésors dans les réserves Le Musée suisse de la céramique et du verre abrite plus de 28 000 pièces. Celles qui ne sont pas exposées sont toutes entreposées dans ses sous-sols. Voici quelques pépites. Pascale Zimmermann Corpataux

«Même si j’ai mon bureau à l’étage, je passe beaucoup de temps dans les réserves», déclare Anne-Claire Schumacher. La conservatrice en chef se trouve ici dans la section porcelaine de Nyon. LAURENT GUIRAUD

Tout n’est pas d’or dans cette caverne-là, mais chaque objet est un trésor. Où suis-je? Dans les tréfonds de l’Ariana, trois vastes salles en enfilade et un local climatisé, tapis dans les soubassements du bel édifice à l’architecture palatiale de l’avenue de la Paix. Le Musée suisse de la céramique et du verre veille jalousement sur les collections de la Ville de Genève et leurs 28 000 pièces ultra-fragiles, qui parcourent les siècles à petits pas précautionneux, du IXe au XXIe.