Animation Halloween – Chasse aux bonbons en Vieille-Ville Un parcours pour parents et enfants propose, vendredi et samedi, des découvertes mystères, avec des friandises à la clé. Olivier Bot

TDG

Crapauds bleus et corbeaux blancs, c’est Halloween qui tape à la porte des Genevois. Vendredi et samedi, la Vieille-Ville se transformera en immense terrain de jeu pour les minots. La Ville organise une chasse aux bonbons en lançant les parents et leurs enfants à la recherche des mystères genevois pour faire le plein de friandises.

Chaque petit sorcier aura en main un carnet de jeu pour dénicher sorcières, loups et tyrans tout au long d’un parcours qui peut se faire en autonomie, après inscription, ou en groupe (inscription obligatoire d’au moins un enfant payant 15 francs. Présence obligatoire d’au moins un adulte).

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.