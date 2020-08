Mobilité – Charpentier, électricien ou plombier: tous à vélo-cargo Des artisans lâchent la camionnette et snobent les bouchons. Question d’efficacité. Christian Bernet

Trois artisans avec leur vélo-cargo. De gauche à droite: Thierry Monney, de Home Sweet Wood, Alexandre Coianiz, de Sani-Renov, et Jérôme Rostoll, d’Electritec PIERRE ALBOUY/LAURENT GUIRAUD

Des petites entreprises qui se mettent au vélo, ce n’est pas tout à fait nouveau. Depuis quelques années, des libraires, des fleuristes ou des traiteurs sillonnent la ville à bord de leurs vélos-cargos. Mais ils utilisent ces engins pour leurs livraisons. En revanche, et c’est plus inédit, des artisans traditionnels se convertissent aussi à ce moyen de transport et l’utilisent comme un vrai outil de travail. C’est le cas d’un charpentier, d’un plombier et d’un électricien, que nous présentons ci-dessous.