Elle est fluide, Charlotte. Vous la croyez ici, elle surgit ailleurs, un petit feu follet. Elle ne manque pas de cohérence, ça non. Seulement qu’elle tient son gouvernail bien enfoui, et que celui-ci n’esquive pas l’intersection. Regardez-la dans ses ambivalences, avec sa coupe courte et sa silhouette fluette, sa voix sépulcrale mais veloutée, son regard perçant sous l’oreiller chagrin, son allure classe qui tranche avec la coolitude de ses façons. Au rendez-vous matinal, la chemise blanche boutonnée sous un pull sans chichi suggère que l’icône ne trie pas forcément son linge sale par couleurs: elle est libre, Charlotte.

«L’idée d’une Europe unie est magnifique. But can it possibly really work – cela peut-il vraiment marcher?»

Pour la troisième fois, elle vient à Genève délivrer des vers en musique. Après ceux du Grec Cavafy en 2009, ceux de Sylvia Plath en 2013, elle a récité jeudi les «Sonnets» de Shakespeare à l’invitation de l’association Musika. On l’attrape pour un café, en savourant le privilège.

Vous préférez ne pas vous exprimer en votre nom propre, mais à travers vos choix…

C’est une approche qui me plaît, comme tout ce qui passe par la voix. Elle facilite le rapport du public aux vers, parfois difficiles à saisir si on les lit sur la page, sans s’immerger dans la musique vocale et instrumentale. Je veux accompagner les gens dans leur rencontre avec la poésie, as if I was talking to them in the language of poets (comme si je leur parlais dans la langue des poètes).

Devenir actrice n’a pas été un véritable choix. Dans les années 60, à Londres, le monde s’ouvrait. J’étais dans le coup, on m’a repérée et donné un petit rôle dans un film. De fil en aiguille, on m’a trouvé un certain talent, j’aimais cette vie, j’ai décidé de continuer, mais sans faire une école de théâtre. Le cinéma me paraissait plus in touch with people – mieux en contact avec les gens. Il donnait un accès direct aux émotions, il était plus moderne et me correspondait mieux. À force de voir ma légitimité d’actrice questionnée parce que je n’avais pas fait de théâtre, j’ai eu peu à peu envie de leur montrer. Ce que j’ai fait, dans les années 2000, en enchaînant trois pièces à la suite. Je m’en suis bien sortie, mais ce n’était pas mon chemin. Restait Shakespeare. J’adore ses pièces, que je n’ai pas envie de jouer sur scène. Je saurais faire la tragédienne, mais c’est une partie de moi qui m’intéresse moins. Mon cheminement m’a amenée à opter pour ses «Sonnets». Il me faut suivre ma voie personnelle dans tout.

Non, je ne sais pas ce que je préfère dans n’importe quelle catégorie au monde. J’ai essayé de rassembler les poèmes qui me parlent le plus profondément. Ceux qui correspondent à ma vibration personnelle, et à celle de Sonia.

Oui, car le moi trace un chemin très solitaire tout au long de la vie. L’art révèle l’artiste. Ressemble-t-il pour autant à son œuvre? Rien n’est moins sûr.