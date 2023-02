Reconversion dans le ski alpin – Charlotte Chable tend son micro aux champions L’ancienne skieuse, qui a pris sa retraite à 27 ans, s’occupe notamment des entretiens dans les aires d’arrivée de la Coupe du monde masculine. Un nouveau slalom pour elle. Christian Maillard - Wengen

Charlotte Chable a du plaisir aujourd’hui dans son nouveau rôle. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Son sourire en dit long aujourd’hui sur ce plaisir indicible qu’elle a d’être ce matin-là au pied de l’Eiger, sur ce cirque blanc qui lui a fait vivre tellement de beaux moments et tant d’émotions, mais aussi des calvaires, des mois de galère. Entre les tables d’opération, les salles de musculation et l’espoir d’un retour, d’un podium, d’une victoire, Charlotte Chable a en effet longtemps oscillé entre l’ombre et la lumière dans sa carrière.