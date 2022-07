Formule 1 – Charles Leclerc et Ferrari triomphent sur les terres de Red Bull Le pilote monégasque a remporté le Grand Prix d’Autriche au terme d’un bras de fer dantesque avec son principal concurrent pour le titre mondial, Max Verstappen.

Charles Leclerc est parvenu à l’emporter à Spielberg malgré des problèmes d'accélérateur. AFP

Charles Leclerc (Ferrari) a remporté le Grand Prix d'Autriche de Formule 1, ce dimanche, devant Max Verstappen (Red Bull), à l'issue d'une course indécise jusqu'au bout. Leclerc, victime d'ennuis d'accélérateur, a terminé avec moins de 2 secondes d'avance sur le Néerlandais. Ce dernier garde la tête du championnat du monde après 11 manches disputées. Le podium est complété par Lewis Hamilton (Mercedes) à la suite de l'abandon de l'autre Ferrari pilotée par Carlos Sainz Jr dont le moteur a pris feu alors qu'il tentait d'arracher la 2e place à Verstappen à une dizaine de tours de l'arrivée.

«Cela a été une très bonne course avec un bon rythme. J'avais un problème d'accélérateur et il ne me restait que de 20 à 30% d'ouverture mais j'ai pu gérer cela jusqu'à la fin», a déclaré le pilote monégasque après l'arrivée.

Il n'avait pas terminé sur le podium lors des cinq Grands Prix précédents et se voyait distancé par Verstappen au championnat. «Il était temps» de remporter une nouvelle victoire, la 3e de la saison pour lui, a-t-il reconnu.

«On a souffert avec les pneus, a indiqué pour sa part Verstappen. Mais c'est quand même une deuxième place.» «C'est dommage pour les fans, je n'ai pas pu leur offrir une victoire», a-t-il regretté à l'endroit de la marée de ses supporters et de ceux de Red Bull venus assister à la course sur le circuit autrichien de Spielberg, propriété du géant des sodas Red Bull et de l'écurie éponyme.

Comportements «inacceptables» dans le public

Cependant, le Grand Prix d’Autriche a été émaillé d’incidents extra-sportifs. Le promoteur de la F1 a indiqué dimanche avant la course ouvrir une enquête sur des comportements jugés «inacceptables» de supporters présents au Grand Prix d'Autriche.

Selon un communiqué, Formula One a été mise au courant que «certains fans ont fait l'objet de commentaires complètement inacceptables de la part d'autres fans», depuis les premiers essais vendredi. «Ce type de comportement est inacceptable et ne sera pas toléré. Tous les fans doivent être traités avec respect», a souligné Formula One.

Le septuple champion du monde Lewis Hamilton, très engagé dans le combat contre le racisme, a réagi à ce comportement en s'estimant dimanche sur Instagram «dégoûté d'apprendre que certains supporters sont confrontés à des comportements racistes, homophobes et en général agressifs sur le circuit ce week-end».

Des spectateurs avaient notamment hué Lewis Hamilton et George Russell, les deux pilotes Mercedes, lorsqu'ils étaient sortis de la route vendredi lors des essais qualificatifs de la course sprint, remportée par Max Verstappen samedi.

