Épreuve réussie pour Charles III, oint, couronné et honoré sous un déluge de dorures et de quiches. Seul faux pas des festivités, l'arrestation de militants antimonarchistes samedi. Un zèle inutile vu les maigres troupes réunies à Trafalgar Square. Quelque centaines de manifestants, alors que 25% des Britanniques disent vouloir élire leur dirigeant. Presque aucun n'a jugé bon de venir l'exprimer le jour où la monarchie expose ce qu'elle a de plus déroutant pour un esprit républicain.

Qu'en déduire? Que le pays continue à soutenir – ou à s'accommoder – d'une institution qui sait mettre en scène comme aucune autre l'identité, l'histoire et la société britannique. En donnant à chacun le sentiment de se reconnaître dans cette célébration nationale.

À cet exercice, Charles s’est surpassé, multipliant les symboles: des rites médiévaux pour les puristes, un paravent pour la dimension sacrée, de la liturgie anglicane mais en associant les autres religions, une femme portant l’épée d’État, des officiantes d'origine jamaïcaine ou nigériane, un premier ministre hindou lisant un texte chrétien, son collègue indépendantiste écossais musulman en kilt, des membres du Sinn Fein irlandais, des bénévoles d’associations... Difficile de faire plus inclusif, même sur les bancs de la famille royale où un habile rafistolage a permis aux brebis galeuses des Windsor de faire bonne figure.



Charles a compris que la monarchie devait offrir un miroir à ses sujets pour convaincre de son utilité. Il a envoyé des signaux d'ouverture, emballés dans un faste qui soulève peu de polémiques, vu l'ampleur de la crise. Mais pour «servir les Britanniques», les symboles ne suffiront pas, il faudra des actes. En marge du couronnement, le roi et chef d’État a dit au président brésilien Lula: «Occupez-vous de l'Amazonie». Le genre d’initiative qui pourrait limiter l’essor du mouvement «Not My King».

Malika Nedir est cheffe de la rubrique Monde depuis 2019. Elle a travaillé auparavant à la RTS comme reporter, journaliste à la rubrique Internationale, correspondante à Paris et présentatrice du TJ. Elle est lauréate du Prix Jean Dumur en 2004. Plus d'infos @NedirMalika

