Famille royale de Monaco – Charlène, princesse triste devenue reine du mystère Convalescente en Suisse? Mais de quoi? Le destin de Charlène de Monaco raconte une vie qui ressemble de moins en moins au conte de fées en carton-pâte qu’essaie de faire perdurer son époux princier. Christophe Passer

La princesse le 8 novembre, à l’aéroport de Nice, où elle arrivait après des mois d’absence. Backgrid/ Dukas

Le fleuve si intranquille des rumeurs, avec Charlène de Monaco, 43 ans, née à Bulawayo (ex-Rhodésie, désormais Zimbabwe), a plusieurs affluents. Le premier vient de cette mélancolie qui n’a que rarement quitté son regard et ses demi-sourires, depuis ce jour de 2006 où elle a commencé d’apparaître au bras du prince Albert II de Monaco. Il avait accédé au trône un an plus tôt, lors de la mort de son père: c’est d’ailleurs un message de condoléances venu de Charlène, croisée lors d’un tournoi de natation, qui les avait remis en contact. Le podium de la championne fut donc ce Rocher. «Le prince et la nageuse», comme le titre d’un navet de Noël, est ainsi un amour né d’un deuil, et qui a toujours eu du mal à sembler gai, léger, solaire. Quatre ans d’hésitation, fiançailles, et mariage à l’été 2011. Des jumeaux viennent au monde en 2014, Gabriella et Jacques.