Aides et indemnités financières – La Cour des comptes invite les départements à unifier leurs pratiques Un audit relève que les modalités de contrôle ne sont pas identiques et divergent parfois même entre services d’un même département. Sophie Simon

François Paychère, magistrat à la Cour des comptes. Lucien Fortunati / Archives

«On sait où va l’argent», rassure François Paychère, magistrat titulaire de la Cour des comptes, en présentant un audit sur le contrôle des subventions étatiques mardi matin. L’organe de contrôle indépendant porte une appréciation globalement positive quant au suivi des aides et indemnités financières entre 20’000 et 200’000 francs versées par l’État (hors allocations).

Sur la base de 60 dossiers sélectionnés de manière aléatoire, l’institution a notamment vérifié la restitution des sommes non dépensées et les cas d’usage non conformes. Cependant la Cour n’a pas examiné le processus d’octroi de ces sommes, ni la pertinence des demandes. «C’est un domaine politique qui ne nous appartient pas, il faut respecter la marge d’action du Grand Conseil.» De même, les sommes supérieures à 200’000 francs n’ont pas été observées, car elles font déjà l’objet de nombreux contrôles.

Parmi les améliorations possibles, la Cour relève que plusieurs départements mettent en place leur propre portail informatique, sans se coordonner, ce qui génère des coûts supplémentaires. Dans le même ordre d’idées, les modalités de contrôle ne sont pas identiques d’un département à l’autre. Il leur est donc recommandé d’uniformiser leurs pratiques, d’autant qu’elles divergent parfois, même entre services d’un même département.

Des contrôles chronophages

Un excès de zèle est aussi dénoncé. «Les procédures de contrôle pour les subventions comprises entre 20’000 et 200’000 francs ne sont généralement pas réduites comparées à celles portant sur des sommes plus conséquentes. Il en résulte un temps important passé sur des subventions d’un montant peu élevé et ne présentant que peu de risques.» Il est ainsi recommandé d’adapter l’étendue et la fréquence des contrôles de manière proportionnelle aux sommes engagées.

Enfin, des remarques plus mineures ont été formulées, comme le besoin d’adapter les directives aux pratiques actuelles en demandant des versions électroniques plutôt que papier.

Toutes les recommandations ont été acceptées par le groupe interdépartemental concerné.