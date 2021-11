Sécurité informatique – Chaque catégorie de hacker vise un objectif précis Les récentes cyberattaques en Suisse lèvent le voile sur un monde inconnu du grand public mais qui constitue la grande délinquance d’aujourd’hui. Lucie Monnat

Vous voulez vérifier la fidélité de votre âme sœur ou modifier vos résultats universitaires pour valoriser votre CV? Moyennant finance, un hacker le fera pour vous. Getty Images

Le SECO, des EMS, le site Comparis, l’organisateur de Baselworld et Art Basel MCH Group, ou encore des communes comme Rolle: depuis quelques mois, la Suisse, comme le reste du monde, est frappée par une épidémie d’attaques en ligne. Les données volées sont bloquées, sujettes à rançon ou à la revente sur la face cachée d’Internet, le «dark web».

Les attaques augmentent car le business est extrêmement fructueux: la cybercriminalité rapporterait plus d’argent que le trafic de drogue ou la traite d’êtres humains. Rien d’étonnant donc que la scène du hacking se professionnalise et devienne toujours plus sophistiquée. Elle regroupe des profils divers qui, bien que motivés par l’appât du gain pour la plupart, poursuivent des buts différents. Tour d’horizon.