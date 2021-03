Dessin de presse – Chappatte remporte le prix de la caricature Le dessinateur de presse genevois Chapatte remporte, avec son dessin «Planète Coronavirus», le prix de la caricature pour la troisième fois.

Avec son dessin de presse «Planète Coronavirus», Chappatte remporte pour la 3e fois le prix suisse de caricature pour l’année 2020. Gezeichnet

Patrick Chappatte remporte le prix de la caricature suisse de l’année 2020 pour «Planète Coronavirus». Déjà primé en 2012 et 2014, c’est la troisième fois que le dessinateur genevois remporte cette distinction.

«Planète Coronavirus» a été publié dans le magazine allemand «Der Spiegel» le 28 mars 2020 et le mois suivant dans le journal alémanique le «Nebelspalter», le plus ancien titre satirique au monde à être toujours publié. On le voit aussi dans le livre de l’expo, «Marqué par le corona» (Von Corona gezeichnet), préfacé par le conseiller fédéral Alain Berset, et sorti en décembre dernier.

Chappatte n’est pas blasé de recevoir des prix. «Il couronne – sans jeu de mots – 12 mois de travail marqués par la présence obsédante de ce virus à pointes, a-t-il dit à Keystone-ATS. Jamais dans ma carrière, ni dans celle de mes confrères, n’avons-nous connu ainsi un unique sujet de dessin à même d’engloutir tous les autres.»

«Et s’il ne fallait retenir qu’un seul de mes dessins, j’aurais choisi celui-ci, poursuit le dessinateur genevois. Justement, cette éclipse de la terre par l’astre sombre du Covid.»

Gérald Herrmann à la 3e place

La deuxième place revient à Christof Biedermann pour «Das Boot ist voll» (La barque est pleine), publié en juillet dernier par le journal «Reformiert». Gérald Herrmann remporte la troisième place pour «Davos», sorti dans la «Tribune de Genève».

En raison de la pandémie, le public n’a pas voté cette année, mais 46 illustrateurs de presse ont choisi les gagnants. L’exposition n’a pu être vue en ligne que de décembre à février. Ce prix de la meilleure caricature est remis traditionnellement lors de l’exposition «Gezeichnet», qui se tient chaque année au Musée de la Communication de Berne, indiquent les organisateurs.

ATS