Coûts de la santé en Suisse – Changer d'assurance maladie permet de solides économies Selon une analyse d'AXA, les changements de compagnies réalisés en 2023 permettent en moyenne d'épargner 549 francs. Genève et Vaud sont parmi les gagnants.

C’est une pratique qui prend de plus en plus d’ampleur en Suisse face à l’augmentation des primes maladie. La population analyse – grâce notamment à des comparateurs – quelle compagnie lui coûtera le moins cher pour ensuite choisir son assureur en fonction des résultats. Pour la première fois, AXA a réalisé une étude sur les changements d’assurance de base et leur effet financier. Ses résultats ont été publiés ce mercredi.

Cette modification peut permettre à une personne, selon AXA, d’économiser plus de 1000 francs par an «en fonction du groupe d’âge et du canton». L’étude parle aussi d’une économie de 549 francs en moyenne sur ses primes. Les jeunes adultes et les cantons de Vaud et Genève réaliseraient les plus grandes économies. L’assurance KPT a attiré le plus de nouveaux clients.

Un sondage de Comparis datant de décembre 2022 révélait qu’un adulte sur quatre (27%) avait changé d’assurance de base pour 2023. Les chiffres montaient même à 31% pour les Romands. Si l’on croit l’assureur AXA, le jeu en vaut la chandelle et cette pratique devrait continuer à prendre de l’ampleur alors qu’une nouvelle hausse des primes se profile cette année.

Différences marquantes

Le rapport de l’assureur démontre que certains cantons s’en sortent mieux que d’autres. Genève se trouve en tête de podium avec 637 francs d’économie en moyenne. Suivent notamment Bâle-Ville (618 francs), Vaud (582 francs), le Valais (548 francs) et le Tessin (542 francs). Les perdants se trouveraient dans le canton d’Uri, avec 305 francs d’économie en moyenne. Les jeunes adultes âgés entre 19 et 25 ans se démarquent également. «Dans cette catégorie, une femme économise en moyenne 639 francs par an et un homme, 594 francs», précise AXA.

Concernant le choix des caisses maladie, si KPT a gagné le plus de nouveaux clients, ce sont les changements en faveur d’Atupri qui ont permis de réaliser les économies les plus importantes (670 francs en moyenne).

Finalement, AXA met en avant l’accélération de la tendance du splitting dans le but d’optimiser davantage encore ses coûts. Une tendance qui consiste à conclure des contrats pour son assurance de base et sa complémentaire chez des prestataires différents.

