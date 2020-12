Protestantisme vaudois – Changements profonds en vue pour l’Église réformée Le Conseil synodal propose une décentralisation et un allègement de ses structures. Le modèle paroissial traditionnel n’attire plus les fidèles. Chloé Banerjee-Din

Les activités organisées autour des paroisses n’attirent plus les fidèles. L’Église réformée doit se réorganiser avec moins de moyens et innover. Vanessa Cardoso

La paroisse locale n’est plus l’alpha et l’oméga de la vie des fidèles. En effet, pas plus de 5 à 10% des personnes se sentent concernées par les activités des groupes paroissiaux. C’est l’un des constats que pose le Conseil synodal de l’Église évangélique réformée du Canton de Vaud (EERV) dans son programme de législature 2020-2024. Avec le budget 2021, ce document sera soumis aux membres du synode, qui se réuniront entre vendredi et samedi. Et il annonce de profondes mutations institutionnelles.

Décentralisation

«Je préfère le terme changement de cap à celui de révolution», nuance Marie-Claude Ischer, présidente de l’Exécutif, qui se prépare à affronter les débats. Quel que soit le choix des mots, les réformes viseront notamment le poids du siège cantonal, dont l’importance a été très décriée ces dernières années. «Nous proposons une plus grande autonomisation des régions, avec des paroisses qui se fédèrent autour d’un projet en créant des synergies. Cela veut dire qu’elles devront à la fois renoncer et innover. Il n’y a plus assez de moyens pour que chaque paroisse puisse tout faire.»