Carouge – Changement de génération au Café du Marché Thierry Minguez a pris sa retraite et a passé le flambeau à Nicolas Ferrières et Julien Faivre. Alain Giroud

Geneve, le 09 juillet, carouge place du marche, la terrasse du cafe du mache...

©pascal frautschi. TDG

Le chef Thierry Minguez, chef du Café du Marché, a pris sa retraite. Pierre-Alain Brodard, le patron, l’a remplacé par un duo de cuisiniers, Nicolas Ferrières et Julien Faivre. Ils œuvrent dans le même état d’esprit bistrotier, une évidence lorsqu’on se retrouve dans le décor à l’ancienne de ce vénérable établissement carougeois. On en veut pour preuve la salade d’artichauts violets. Traités en quartiers et en purée, ils font la fête avec des haricots verts, une julienne d’oignon rouge, des noisettes, des chips de maïs et des lamelles de magret de canard fumé. Une composition harmonieuse en termes de saveurs et de textures.