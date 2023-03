En raison, d’une part, de l’inflation dans la zone Euro et, d’autre part, de la situation géopolitique

internationale (guerre en Ukraine), le cours de change devrait rester entre 0,98 et 0,9950 euro pour un franc. KEYSTONE

À relativement brève échéance, le cours de change entre l’euro et le franc devrait rester sur ces niveaux actuels, c’est-à-dire entre 0,98 et 0,9950 euro pour un franc. En effet, en raison, d’une part, de l’inflation dans la zone Euro et, d’autre part, de la situation géopolitique internationale (guerre en Ukraine), la monnaie unique européenne ne devrait pas rapidement retrouver la parité face à la devise helvétique.



Cependant, toute évolution positive ou tout changement de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne ou de la Banque Nationale Suisse pourrait inverser cette tendance et ramener mécaniquement le cours entre 1 et 1,05 franc pour un euro.



Dès lors, dans ce contexte actuel si volatil, il est difficile de définir une tendance claire. Les travailleurs frontaliers et les consommateurs suisses auront intérêt à rester informés régulièrement afin de changer au meilleur moment et avec le meilleur taux.



On rappellera que, sur les sites internet et sur la vitrine des bureaux de change «physiques», l’indication «EUR/CHF» signifie euro/franc suisse. Le taux de change ainsi exprimé montre la quantité de francs suisses que représente un euro. Autrement dit, combien de francs suisses vaut un euro.



Concrètement, si, sur le marché des changes, le cours EUR/CHF est à 0,98, cela signifie qu’un euro vaut 0,98 franc.



Ce taux est toujours à un instant «T». Car bien entendu, le cours évolue en permanence selon l’offre et la demande sur le marché des devises également appelé Forex.



​​​​​​Par Change Migros

