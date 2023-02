Du mouvement dans les Exécutifs genevois – Chancy et Troinex élisent de nouveaux magistrats Les habitants de ces communes sont appelés dimanche aux urnes pour remplacer deux élus démissionnaires. Caroline Zumbach

La mairie de Troinex (ci-dessus) aura prochainement un nouveau membre à l’Exécutif. LAURENT GUIRAUD

Les habitants de Troinex et Chancy sont appelés aux urnes dimanche afin d’élire un nouveau membre de leur Exécutif respectif. Cette élection complémentaire fait suite aux départs de deux élues.

À Troinex, Jean-Jacques Ronchietto (Entente communale) et l’ancienne présidente des Verts genevois Brigitte Schneider-Bidaux briguent le poste de l’ex adjointe au maire, Béatrice Hirsch. Cette ancienne députée PDC, candidate à la dernière élection au Conseil des États, a quitté son poste pour des raisons professionnelles.

«Je viens de prendre un poste à plein temps au Service du médecin cantonal et ne peux pas continuer à assumer ces deux tâches exigeantes en même temps», annonçait cette infirmière de formation dans nos colonnes après l’annonce de sa démission.

Deuxième tour en mars

Du côté de Chancy, Martine Pasche se présente sous la bannière de «Bon vivre à Chancy». Elle sera opposée à Pierre Meylan de «Chancy avance» pour remplacer l’adjointe au maire démissionnaire Chantal Dubelly Hatinguais. Celle-ci avait quitté ses fonctions le 1er octobre car les valeurs et la vision de la mairie ne lui «correspondaient plus». Elle figure désormais sur la liste Libertés et justice sociale de Pierre Maudet pour les futures élections au Grand Conseil.

À noter que pour être élus dès le premier tour de scrutin, les candidats doivent atteindre la majorité absolue (50% des bulletins valables, blancs compris plus une voix). Si ce n’est pas le cas, un second tour sera organisé le 12 mars. Seule la majorité relative (le candidat qui a le plus de voix est élu) sera alors nécessaire pour accéder à l’Exécutif communal.

Caroline Zumbach est journaliste au sein de la rubrique locale de la Tribune de Genève. Elle a obtenu un Master en relations internationales. Plus d'infos

