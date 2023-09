Champions Hockey League – Du hockey européen aux Vernets pour la première fois depuis 2016 Genève-Servette dispute ses deux premiers matches à domicile de la Champions Hockey League jeudi contre Bolzano, puis samedi face à Rouen (les deux affiches à 19 h 45). Cyrill Pasche

Genève-Servette jouera aux Vernets en Champions Hockey League pour la première fois depuis 2016. BASTIEN GALLAY/GALLAYPHOTO

Les Italiens de Bolzano jeudi, les Français de Rouen samedi: la Champions Hockey League fait halte aux Vernets en cette fin de semaine (coups d’envoi à 19 h 45). La compétition continentale, à laquelle Genève-Servette participe pour la troisième fois (2014-2015, 2015-2016 et 2023-2024), se présente sous un format remodelé.

Les Aigles jouent ainsi six matches en phase de poule, mais à chaque fois contre un adversaire différent. Les deux premières rencontres, à l’extérieur, sous déjà sous toit: les Grenat ont d’ailleurs plutôt mal commencé par une défaite d’entrée de jeu à Innsbruck, en Autriche (2-5), avant de se reprendre deux jours plus tard en Slovaquie, contre Kosice (victoire 3-2).

Esprit de groupe

Les champions de Suisse retrouveront donc jeudi les Vernets avec un bilan sportif neutre et un esprit de groupe renforcé par une première «sortie» d’avant-saison. «C’était l’occasion de passer du temps ensemble», apprécie Noah Rod. Ce «Road Trip», comme l’appelle le directeur sportif Marc Gautschi, sert aussi à tisser des liens et à accélérer l’intégration des nouveaux joueurs.

D’un point de vue logistique, l’organisation de ce genre d’excursions pour une quarantaine de personnes (joueurs et staff) est toutefois un casse-tête. «Cela représente pas mal de boulot et c’est parfois assez compliqué à mettre en place», explique Gautschi, qui s’est chargé de l’organisation du voyage de la semaine passée entre la Suisse, l’Autriche et la Slovaquie. «On se donne des coups de main entre clubs, histoire de se simplifier la tâche le plus possible.»

À moins d’aller suffisamment loin dans la compétition, la CHL coûte davantage de sous qu’elle n’en rapporte, même si chaque club démarre l’aventure avec une enveloppe de 65’000 euros pour couvrir ses frais.

Du public aussi à Genève?

Le GSHC - toujours sans Bertaggia ni Völlmin, blessés - a pu mesurer sa cote de popularité grandissante à l’échelle européenne. À Innsbruck, 2400 fans ont garni la Tiroler Wasserkraft Arena, d’une capacité de 3000 places. Deux jours plus tard en Slovaquie, 4000 fans se sont déplacés à la Steel Arena pour le duel entre Kosice et le champion de Suisse en titre.

Reste désormais à voir si la compétition continentale trouvera aussi son public à Genève. «Nous avons volontairement renoncé à planifier des matches de préparation aux Vernets. Pour nos fans, ces deux affiches de CHL seront l’occasion de voir l’équipe pour la première fois à domicile avant le début du championnat», se réjouit Gautschi.

Cyrill Pasche est journaliste à l'agence Sport-Center depuis 2015. Il a rejoint la rédaction du «Matin» et «Matin Dimanche» en 2013. Il couvre en particulier l'actualité du hockey sur glace suisse et international ainsi que l'athlétisme. Plus d'infos @c9pasche

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.