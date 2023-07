Les couples dans l’art 4/5 – Champions de la variété populaire Dès 1971, Stone et Charden ont régné sans partage sur les hit-parades, alignant une impressionnante série de tubes. Puis un jour, tout s’est délité. Pascal Gavillet

Photo réalisée en décembre 1971 sur la scène de l'Olympia à Paris du couple de chanteurs français Stone et Charden. Les chemins d'Eric Charden et Annie "Stone" Gautrat se croisent en 1966, année qui voit aussi se dérouler leur mariage. Menant chacun une carrière séparée, ils décident de former un couple sur scène en 1971. Ils explosent grâce au carton de l'impérissable L'avventura. AFP

Stone et Charden. Imagine-t-on les variétés françaises des années 70 sans eux? Sans leurs refrains fleurant bon les vaches rousses blanches et noires, le beurre made in Normandie, le prix des allumettes, le meunier qui fait son pain et le soleil sur la France? Difficilement. Le duo marqua la décennie avec toute une série de tubes calibrés, imposant une forme de bonne humeur constante qui leur valut une popularité plus forte que la plupart des binômes homme/femme de cette époque. Se souvient-on de Shuky et Aviva, de Line et Willy, d’Yves et Patricia? Non. Ou alors vaguement. Quant à Sheila et Ringo ou Serge Gainsbourg et Jane Birkin, ils furent surtout célèbres séparément.