Exception européenne – Championne de la vaccination, l’Espagne ne s’impose pas le pass sanitaire Le pays vaccine à tour de bras et lâche du lest sur les contraintes sanitaires, pour le plus grand bonheur des touristes. Diane Cambon - Madrid

Une soirée dans le quartier du Born à Barcelone, le 17 juillet 2021. Un couvre-feu d’une heure à six heures du matin a été décrété en Catalogne. AFP

Nul besoin de pass sanitaire en Espagne pour mener une vie «normale». Alors que dans la plupart des pays d’Europe, les gouvernements ont recours à des mesures strictes pour inciter les habitants à recevoir l’injection contre le Covid, ici la vaccination bat son plein.

Plus de la moitié de la population (54,7%) bénéficie des deux doses, soit 25,9 millions d’habitants selon le Ministère de la santé. On atteint les 98% chez les plus de 50 ans.

Figure d’exception, la péninsule Ibérique devient ainsi une des destinations touristiques les moins contraignantes pour les voyageurs. Seule la Galice évoque la possibilité d’exiger le sésame sanitaire pour les restaurants ou lieux de culture.