Championnats du monde d’athlétisme – Rachel Pellaud a réussi son pari sur 800 mètres Deux ans après les JO de Tokyo, la Biennoise du Stade Genève met le cap sur les Mondiaux de Budapest. Les sprinters Timothé Mumenthaler et Felix Svensson seront aussi du voyage. In extremis. Pascal Bornand

Rachel Pellaud a réussi son passage sur 800 m, au point de se qualifier pour les Mondiaux de Budapest, après six mois d’apprentissage. KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Limitée dans sa progression sur 400 m, Rachel Pellaud (28 ans) a décidé cette saison de monter sur 800 m et elle a fait le bon choix. En six mois et treize courses, la Biennoise du Stade Genève s’est si bien adaptée à sa nouvelle discipline qu’elle s’est qualifiée pour les prochains Championnats du monde, qui débutent samedi à Budapest (jusqu’au 27 août).