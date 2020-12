Success story – Champion de Suisse, il devient

un phénomène de mode en France Privé de compétitions à cause du Covid, le taekwondoïste Mehdi Amhand se consacre à sa marque de vêtements. Des personnalités comme Stéphane Plaza, La Fouine ou Amel Bent l’ont adopté. Pierre-Alain Schlosser

Le taekwondoïste Mehdi Amhand commercialise sa marque de vêtements, L'Artisan du Kick. Il connaît un grand succès, des personnalités portent désormais sa marque. Florian Cella/24Heures

C’est devenu un petit phénomène de mode. Sur les réseaux sociaux, la gamme de vêtements «Artisan du Kick» est devenue la marque qui monte. Celle-ci se fait connaître dans les milieux du rap, du sport et show-business. Ainsi, une soixantaine de personnalités portent désormais la marque du Veveysan Mehdi Amhand (27 ans), douze fois champion de Suisse de taekwondo.

«Plusieurs fois par semaine, des artistes me mentionnent sur leur compte.» Mehdi Amhand, champion de taekwondo

Parmi ces célébrités, on retrouve des footballeurs de Ligue 1, de D1 belge et turque, des équipes de taekwondo, l’agent immobilier et animateur TV Stéphane Plaza, La Fouine, l’humoriste Booder, l’acteur Lamine Ba («30 jours max»), les finalistes d’Incroyable Talent (M6), le comédien Wahid Bouzidi (Nicky Larson, Alad’2), ou encore les rappeurs Fianso et Hornet La Frappe. La chanteuse Amel Bent est la dernière qui lui a passé commande.