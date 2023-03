Un vrai «frontalier» du skicross – Champion avec la France, il veut maintenant faire gagner les Suisses Le Franco-Suisse Jean-Frédéric Chapuis a encore une fois franchi la frontière l’été dernier pour devenir coach chez Swiss-Ski. Retour sur une histoire binationale. Robin Carrel - Veysonnaz

Jean-Frédéric Chapuis, champion olympique à Sotchi en 2014, pose ici en amont des JO de PyeongChang 2018. AFP

Le Savoyard de naissance va là où le ski le mène, et ce, depuis presque toujours. De mère suisse et de père français, il a franchi les Alpes tout au long des trente-quatre ans de sa vie, un anniversaire qu’il a d’ailleurs fêté la semaine dernière. Jean-Frédéric Chapuis, dont la génitrice a travaillé dix ans à Arosa dans les Grisons, a commencé le ski alpin en France, où il n’a pas réussi à intégrer l’équipe nationale de ski alpin. Profitant de son passeport suisse, il a ensuite tenté sa chance pour intégrer les cadres B ou C de Swiss-Ski dans le viseur. Caramba, encore raté!