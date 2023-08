Quartiers emblématiques (4/5) – Champel, un éveil en douceur Malgré son image avant tout résidentielle et bourgeoise, le quartier semble s’animer grâce au travail d’associations et à la nouvelle gare du CEVA. Henri Neerman

Même s’il a accueilli la construction de nombreux HLM dans les années 60, Champel garde une réputation de quartier chic. MAGALI GIRARDIN

Aussi proche du centre-ville que loin de son agitation, le quartier de Champel évoque pour la plupart des Genevois un périmètre calme, principalement résidentiel et passablement bourgeois. Bien que cette image colle encore partiellement à la réalité, le quartier vit depuis quelques années une renaissance, à l’image de la nouvelle gare du CEVA installée en son sein. De plus, plusieurs associations existent et essaient, à leur échelle, de faire vivre le quartier.