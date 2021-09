Tensions – Champ-Dollon, au cœur d’une réforme qui divise Le départ du directeur n’empêchera pas une réorganisation de la prison, selon Mauro Poggia. Chloé Dethurens

La prison de Champ-Dollon. OLIVIER VOGELSANG

Lundi, le patron de Champ-Dollon a fait ses adieux à sa prison. Critiqué pour son style de management, Martin von Muralt a démissionné d’un «commun accord» avec son département de tutelle. Il laisse une réforme en cours, contestée. Or, malgré la grogne interne, cette réorganisation continuera. «Il n’y aura pas de retour en arrière», assure Mauro Poggia, conseiller d’État chargé du domaine pénitentiaire.

Son département estime qu’il est temps de changer le fonctionnement de la plus grande prison de Suisse. «Champ-Dollon, qui prévoit 398 places, connaît une surcharge endémique, explique Mauro Poggia. En 2014, le nombre de détenus a dépassé les 900. La structure s’est adaptée en se repliant sur soi pour se concentrer sur la sécurité et n’a pas évolué depuis des décennies.» Le magistrat regrette notamment la fermeture récurrente des ateliers destinés aux prisonniers, et ce depuis plusieurs années. Et rappelle que «Genève est régulièrement sanctionné pour ne pas offrir d’assez bonnes conditions à ses détenus».