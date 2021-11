Pénitentiaire – Champ-Dollon: après l’audit, l’incompréhension La direction de l’Office cantonal de la détention dirigera le groupe de travail qui mettra en place la réforme. Pourtant, son manque d’implication a été critiqué par un audit. Chloé Dethurens

À l’interne de la prison, on s’étonne du choix de la direction de l’OCD pour piloter le groupe de travail sur la réforme. KEYSTONE

Un audit a récemment établi que la réforme de Champ-Dollon a été mise en place trop rapidement et présentait de sérieuses lacunes sécuritaires. D’où son échec et le mécontentement du personnel à l’interne, comme nous le relations dans nos éditions du 18 novembre 2011. Outre le manque de communication et l’isolement de l’ex-directeur, cette enquête a également établi que la direction de l’Office cantonal de la détention (OCD) est restée trop en retrait dans cette affaire. Or, celle-ci a été choisie pour piloter un groupe de travail qui tentera de mettre en place la réforme ces prochains mois. À l’interne, certains s’interrogent.