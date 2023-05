Un nabab omanais à Gstaad – Chalets achetés à la pelle avec l’aide des autorités bernoises Le Canton de Berne a accordé plusieurs exceptions à Mohammed Saud Bahwan pour qu’il puisse acheter des biens à Gstaad. La Confédération a tout approuvé. Quentin Schlapbach

Le portefeuille immobilier de Mohammed Saud Bahwan à Gstaad devrait valoir entre 250 et 350 millions de francs. Sur la photo, on voit l’un de ses chalets à Oberbort. Adrian Moser

Mohammed Saud Bahwan, homme d’affaires et membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale d’Oman, possède à Gstaad cinq chalets, deux appartements, quinze places de parking et un terrain non bâti. La semaine dernière, on apprenait que le Canton de Berne a accordé au cheikh omanais un permis C (autorisation d’établissement) en 2019. Cela lui a permis, par la suite, de faire une grande virée shopping immobilière.