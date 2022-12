Documentaire audio – Chahut autour d’une étude sur notre héritage colonial Les créateurs de podcasts David Brun-Lambert et Carole Harari catapultent «Décoloniser la ville» sur le Net. Katia Berger

Carole Harari et David Brun-Lambert dans leur studio au boulevard du Pont-d’Arve, à Plainpalais. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

L’ambitieux documentaire à écouter depuis dix jours sur Chahut Média se trouve à la confluence de deux phénomènes contemporains. D’un côté, le puissant mouvement antiraciste qui, depuis 2020 et l’assassinat de George Floyd, s’en prend à l’héritage colonial toujours présent dans nos espaces publics. De l’autre, le formidable engouement pour les contenus audio, favorisé par la crise sanitaire advenue la même année. À la croisée de Black Lives Matter et du Covid, donc: «Décoloniser la ville».

En mars dernier paraissait l’étude «Temps, espaces et histoires», commanditée par la Ville de Genève auprès de l’Institut de hautes études internationales et du développement. Toujours à l’affût de problématiques sociétales propices au podcast, Carole Harari et David Brun-Lambert, créateurs de ce Chahut qui a percé le silence des semi-confinements, se sont saisis de l’affaire.

En six épisodes d’une trentaine de minutes chacun (dont deux restent encore à publier), leur série immersive donne la parole à des chercheurs, y compris les professeurs responsables de l’étude, Mohammad-Mahmoud Ould Mohamedou et Davide Rodogno. Mais aussi à des militants, des artistes ou des personnalités qui s’insurgent diversement contre les traces racistes subsistant, par le biais de noms de rue ou de statues, dans pas moins de 33 lieux répertoriés à Genève.

La réalisation de la bande-son est professionnelle, techniquement irréprochable et respectueuse de la parité, puisqu’elle alterne les narrations par Carole ou David. Entre cris et chuchotements, percussions et sons d’ambiance, les voix des intervenants s’expriment en toute clarté dans un habillage qui les met en valeur tout en divertissant l’oreille. Les prises de parole s’y succèdent par capillarité thématique, intercalant habilement les différents niveaux d’analyse.

En d’autres mots, «Décoloniser la ville» ne se contente pas d’enfoncer des portes ouvertes. Aussitôt posé que «l’esclavage transatlantique est la plus grande tragédie de l’histoire de l’humanité dans sa durée et son ampleur», l’enquête fait apparaître le projet de globalisation économique avant l’heure qui réside à sa source.

Pour les spécialistes interrogés, le racisme anti-Noirs résulte en effet d’une construction intentionnelle, expressément vouée à faciliter la traite négrière et le commerce que celle-ci rend possible. Aussi, si une forme d’omerta empêche encore d’y jeter une pleine lumière, c’est simplement que le pouvoir alors en place – entendre: le capitalisme – l’est resté depuis. Au fait, Chahut ne cache rien de son engagement.

