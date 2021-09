Encre bleue – Chacun sa place… Opinion Julie

LMS

«Chacun sa place», dit le gentil papillon bleu accroché aux deux-roues motorisés rangés à la queue leu leu sous les balcons d’un immeuble, le long d’une barrière ou un peu partout ailleurs dans l’espace public. Là où ils n’ont rien à faire… Faut dire que ces papillons fleurissent sur les guidons des engins stationnés sur les trottoirs. Avec plus ou moins de bonheur, il faut bien l’avouer.

Après la phase préventive viendra sous peu la phase répressive. Et c’est là que les choses vont commencer à se gâter. Pour les usagers de ces deux-roues pétaradants, mais aussi pour celles et ceux chargés de faire respecter cette mesure difficile.

Difficile, parce que si les citoyens laissent leur engin sur les trottoirs, même si c’est interdit, ce n’est pas par simple esprit de contradiction, juste pour le plaisir de défier la loi. Ce n’est pas non plus par simple confort (ou peut-être un peu?), parce que c’est plus près de chez eux, ou plus agréable d’avoir une selle sèche lorsqu’il pleut des cordes. S’ils le rangent là, c’est surtout faute de place ailleurs.

L’Office cantonal des transports se fend de plein d’explications sur son joli papillon bleu pour rappeler tous les efforts entrepris depuis 2014 pour créer des places de stationnement pour les deux-roues motorisés. C’est bien, mais ce n’est pas assez. Suffit de voir le nombre exponentiel de mopettes dans le trafic, immatriculées dans le canton, ou chez nos voisins.

Certes, des places ont été aménagées dans treize parkings situés en centre-ville. Mais elles sont payantes. Que l’on dise alors une fois pour toutes que les motos et les scooters doivent passer à la caisse pour leur stationnement, comme le font les voitures, et cela sera plus clair ainsi. Chacun sa place, dit le papillon. Encore faut-il en avoir une!

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.