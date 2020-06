LIVRES | 21% de rabais pour les abonnés – CH comme CHocolat – L'incroyable destin des pionniers suisses du chocolat De Alain J. Bougard

Work in progress Gaelle Marcel Unsplash

C'est le résultat d'une recherche curieuse et passionnée pour un sujet que même les Suisses ont longtemps tenu à l'ombre des cacaoyers. Discrètes et modestes, les familles chocolatières suisses et les entreprises héritières ont le plus souvent cultivé le goût du secret et, légitimement, les secrets du goût.

Prix et informations*:

Prix abonné(e) Tribune de Genève: Fr. 40.-*

Prix de vente public officiel: Fr. 50.–*

* Frais de port et emballage, en sus.

Formulaire de commande