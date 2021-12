Tests de confort – «Ceux qui prétendent faussement avoir des symptômes mettent en péril le système de santé» Pour la médecin cantonale, il faudrait laisser la priorité, en matière de tests, à ceux qui se sentent vraiment malades car les centres sont déjà saturés. Aurélie Toninato

Les autorités sanitaires l’avaient annoncé vendredi: le nouveau variant du SARS-CoV-2, Omicron, va devenir dominant, et vite. Aujourd’hui, il représente 30% des cas positifs à Genève, contre 5% la semaine passée. «Il y a quelques cas de patients Omicron hospitalisés - 7 personnes au total - mais ils ne sont pas entrés à l’Hôpital en raison du Covid, ils ont été testés par la suite, a indiqué jeudi la médecin cantonale Aglaé Tardin, lors du point sanitaire hebdomadaire. Ce n’est donc pas Omicron qui les a conduits à l’hôpital. Mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions sur la virulence de ce variant.»

Abo Covid-19 «Le variant Omicron circule et va vite devenir dominant» Ce que l’on sait, c’est que sa présence, couplée à celle du variant Delta, fait exploser la jauge des cas: on enregistre 650 à 800 nouveaux contaminés chaque jour. L’écart est très important entre les non-vaccinés et vaccinés: 2700 cas pour 100 000 habitants chez les non-vaccinés, contre 400 cas pour 100 000 habitants pour les vaccinés.

Du côté des hospitalisations, même si un plateau semble pour l’instant atteint, la situation est «très très tendue», avec une rotation et un nombre d’entrées quotidiennes très importants. Environ trois quarts des nouvelles hospitalisations concernent des personnes non vaccinées. Parmi les 31 personnes de moins de 75 ans hospitalisées aux soins intensifs, seules trois étaient complètement vaccinées. Mauvaise nouvelle: la courbe des décès repart à la hausse. Il y a 5 décès pour la dernière semaine de novembre et 26 pour les trois premières semaines de décembre.

Laisser les tests aux symptomatiques

La pression est également très forte sur les centres de dépistage, qui frisent l’asphyxie, comme nous le révélions récemment. Les onze lieux de testing sont pratiquement tous saturés, excepté m3 à l’aéroport - 77% de saturation -, la clinique La Colline - 38% - et les HUG Médecine tropicale et humanitaire - 35%. Aglaé Tardin rappelle que des pharmacies testent aussi et peuvent pratiquer 2000 prélèvements par jour au total.

Abo Centres et pharmacies pris d’assaut Faire un test Covid avant Noël tient de la mission impossible Alors qu’un test est nécessaire pour identifier les cas et casser les chaînes de transmission, mais également pour voyager et fréquenter certains lieux, pourquoi ne pas augmenter les capacités des centres? «Nous atteignons déjà des chiffres records, répond Adrien Bron, directeur général de la Santé. On ne peut pas imaginer augmenter significativement leur capacité prochainement.» Puisque les moyens manquent, il faut prioriser l’accès aux tests pour les personnes symptomatiques et leurs contacts et reléguer les tests dits de confort (voyage, restaurants, etc.) au second plan. Sauf que pour cette priorisation, l’État compte sur la bonne foi du citoyen. Lorsqu’une personne prend rendez-vous, elle doit préciser si elle est symptomatique ou non. «Or, il est navrant de constater que certains prétendent avoir des symptômes alors qu’ils veulent simplement un test pour partir en voyage, déplore Aglaé Tardin. Cela met en péril le système de santé car ils prennent la place de quelqu’un qui a des symptômes.» Elle reconnaît qu’il peut y avoir «plusieurs jours» d’attente pour obtenir un dépistage de confort. Que faire alors? «Il faut anticiper.»

Face à Omicron, la question de la fiabilité des tests s’est posée. La médecin cantonale rassure: «Les évidences montrent que les antigéniques permettent de détecter ce variant. Les autotests ont leurs limites, notamment parce que le prélèvement est généralement moins bon que s’il est effectué par un professionnel, mais un test négatif doit pouvoir rassurer les gens.»

Masque maintenu au primaire

Du côté de la vaccination, plus de 20 000 injections ont été réalisées la semaine passée, dont 18 000 de booster. 63% des personnes de plus de 75 ans ont reçu cette troisième dose, 50% des 65-74 ans. Pour rappel, le candidat à la vaccination peut s’inscrire via la Ligne verte (0800 909 400) ou sur ge.ch. «Soit on choisit un créneau directement dans l’agenda s’il y en a, soit on attend qu’on nous en attribue un de manière aléatoire, détaille le directeur général. Si on a l’impression d’attendre trop, on peut retourner sur la plate-forme et voir si un créneau s’est libéré.»

Jeudi, malgré les annonces fédérales, les personnes dont la dernière exposition au virus remonte à au moins quatre mois - par la maladie ou la vaccination - ne pouvaient toujours pas s’inscrire. La vaccination des enfants sera possible dès la première semaine de janvier aux HUG.

Abo Vaccination contre le Covid-19 Injection du booster: Genève à la traîne Toujours concernant les enfants: sachant que les écoles sont devenues l’un des principaux foyers de contamination, des mesures supplémentaires sont-elles prévues pour la rentrée? La médecin cantonale répond que le port du masque en primaire se prolongera jusqu’au 24 janvier pour les 5P, 6P, 7P et 8 P., comme l’avait révélé Le Courrier. «C’est la seule mesure prévue, avec les plans de protections que l’on connaît.»

Les bons conseils Afficher plus Que faire si… …j’ai des symptômes mais je n’arrive pas à trouver une place pour un test: Il faut protéger votre entourage, en limitant vos contacts et appliquant les gestes barrières, tout en surveillant votre état de santé.… mon test est positif mais je n’ai pas été contacté par le service du médecin cantonal: il faut vous mettre en isolement, avertir vos proches avec qui vous avez été en contact étroit dès 48h avant le début des symptômes, puis remplir le formulaire une fois que vous aurez reçu son lien par SMS.… mon médecin est en vacances et j’ai des symptômes: Appelez le 022 708 00 26 qui vous réorientera vers les cabinets médicaux ouverts. Appelez le 144 dès que l’état se dégrade. Certains décès sont dus à un appel trop tardif.… mon enfant est malade mais son pédiatre ne répond pas: Contactez pediatre-ge.ch ou le 0844 022 022 Les bons réflexes pour les Fêtes: Au moindre symptôme, déclinez une invitation. Avant de vous rendre quelque part, faites des autotests. Sur place, gardez une certaine distance, ayez une hygiène des mains irréprochable et aérez la pièce. Quarantaine, quand et pour qui? Aujourd’hui, les personnes qui sont mises en quarantaine sont celles qui ont été en contact étroit avec un malade – elles ont été à moins d’1m50 de lui durant plus de 15 minutes sans mesures de protection, jusqu’à 48 heures avant que le malade ne soit testé positif - et qui sont ni vaccinés ni guéris. Les vaccinés et les guéris du Covid sont exemptés de quarantaine. Mais cela pourrait changer. «On voit qu’Omicron infecte passablement de personnes vaccinées, relève Aglaé Tardin. Il est possible que la stratégie des quarantaines évolue.»

