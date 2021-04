25 ans de pop helvétique – Cette star de la musique suisse que les Romands ignorent Boudé en terres romandes mais fameux outre-Sarine, le Hit Parade fête les 25 ans de son site internet. Une institution qui en dit autant sur les goûts musicaux des Suisses (alémaniques) que sur la réalité du marché national. Francois Barras

La semaine passée, c’était «Sing my Song, das Schweizer Tauschkonzert vol. 2» le meilleur! La compilation de l’émission télé sur la chaîne privée zurichoise Dreiplus gravissait la première place de Hitparade.ch, le site de référence du Top 100 des meilleures ventes suisses. Vous n’avez entendu parler ni de l’un, ni de l’autre? Quid des autres maillots jaunes des semaines précédentes: Kunz et son disque «Mai», nanti des tubes «Truurig sii» et «Wiit wägg»? Ou «Abentüür Monschterschlucht» des Schwiizergoofe, espèces de Kids United outre-Sarine? Et Beatrice Egli et son chouquinet «Mini Schwiiz - mini Heimat»? Non?