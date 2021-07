Tour de France – «Cette souffrance, il faut la vivre pour savoir ce que c’est» À 22 ans, le cycliste thurgovien Stefan Bissegger court son premier Tour de France. Un baptême stressant et très astreignant physiquement en raison de la nervosité hors norme de la course. Qui lui sert aussi de préparation pour les Jeux olympiques de Tokyo. Patrick Oberli Andorre-la-Vieille

Stefan Bissegger, 22 ans, affiche une détermination et des qualités de rouleur qui ont convaincu son équipe Education First-Nippo de le lancer sur le Tour de France à la dernière minute. AFP

Et de deux! Stefan Bissegger vient de boucler sa deuxième semaine de Tour de France. Et son premier jugement, lancé il y a une semaine, se confirme: c’est vraiment une course folle où le «niveau est deux fois plus élevé qu’au Tour de Suisse».

À 22 ans, le Thurgovien digère au jour le jour un apprentissage intensif. Le ton de son simple «C’est dur», au début de la conversation, en dit long. Bien plus que ce que les images rendent dans les salons.

«Cette souffrance, il faut la vivre pour savoir ce que c’est… On ne peut pas l’imaginer.» Et le 106e du classement général, à 2 h 33’ 00” du maillot jaune Tadej Pogacar, de préciser: «Partir en échappée, par exemple, je vous assure que c’est difficile, même si derrière son écran TV on imagine qu’accélérer avec une jambe suffit. C’est la guerre, et c’est violent. Il n’y a que les plus forts de l’instant qui sortent du peloton.»