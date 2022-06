Les Amis musiquethéâtre – Cette saison, Françoise Courvoisier accordera ses Amis au féminin pluriel La directrice de la petite salle carougeoise a annoncé la première moitié de sa programmation, traversée par une kyrielle de filles – et quelques garçons aussi. Katia Berger

Égérie à la fois de Françoise Courvoisier et de Nancy Huston, Grisélidis Réal (ici dans les années 80) les réunit autour d’un projet commun, «Reines du réel», du 29 au 31 août. FRANCIS TRAUNIG

Fictives ou historiques, à la plume ou sur les planches, c’est une vraie procession de grandes dames qu’on verra défiler du 29 août au 5 février dans la petite salle fondée par Raoul Pastor. Elles ne seront en effet pas moins de 22 comédiennes, écrivaines, metteuses en scène, musiciennes, photographe ou feue péripatéticienne à animer la première demi-saison mitonnée par Françoise Courvoisier.

Abo Un livre qui apostrophe Courrier posthume à Grisélidis Réal Son propre nom y figure par deux fois: pour ouvrir la saison, avec la création attendue de «Reines du réel» programmées dans le cadre de La Bâtie. À mi-chemin entre «Les Combats d’une reine» qu’elle avait réglés en 2011 et la «Reine du réel – Lettre à Grisélidis Réal» que Nancy Huston vient de publier ce printemps, ce double portrait sororal en contient plusieurs en creux. Aux multiples facettes de «la pute au grand cœur» également peintre, auteure et militante, il faut ajouter les sensibilités de Françoise Courvoisier, qui met en scène, et de la romancière canadienne, qui lit physiquement la poétesse sur scène. Et pour sa seconde apparition à l’affiche, la directrice, actrice et metteuse en scène genevoise reprendra en fin d’année son hommage à la jeune Piaf, «Édith ma sœur».

Marie Druc et Margot Le Coultre, deux représentantes de la distribution à 100% féminine des «Larmes amères de Petra von Kant». ANOUK SCHNEIDER

L’autre héroïne de l’automne se nomme Petra von Kant. Née sous la plume, puis devant la caméra de Rainer Werner Fassbinder au début des années 1970, cette grande bourgeoise amenée à verser des «Larmes amères…» sera jouée ici par Marie Druc, face à Julia Batinova notamment, sous la direction de Léa Déchamboux.

Et pour compléter le quota féminin de cette demi-saison, on mentionnera encore la présence de l’auteure Yasmina Reza, dont la réflexive «Pièce espagnole» sera servie par Claude Vuillemin; celle de Carine Barbey, qui chantera des textes d’Allain Leprest entourée de musiciens; et celle de l’excellente Anne Durand, qui interprétera la moitié de ce couple abyssal inventé par le Norvégien Jon Fosse dans «Hiver».

Roberto Molo et Margarita Sanchez dans «Une Pièce espagnole» mise en scène par Claude Vuillemin. ANOUK SCHNEIDER

Parce qu’aux Amis, on ne braque pas pour autant un genre contre un autre, mentionnons tout de même quelques-uns des messieurs embarqués dans l’aventure de cette demi-saison: le chef opérateur Denis Jutzeler et le metteur en scène Hervé Loichemol seront entre autres de la partie, sans oublier le vénérable comédien Maurice Aufair, qui viendra lire en octobre un florilège de ses auteurs de chevet, allant de Villon à Vian, en passant par Ronsard, Lamartine, Baudelaire, La Fontaine ou Michaux. Du beau monde, on admettra.

