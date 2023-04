Éducation positive – Cette psy séduit les parents mais agace certains scientifiques Des professionnels de l’enfance se liguent contre Caroline Goldman, auteure du livre «File dans ta chambre! Offrez des limites éducatives à vos enfants». Madeleine Meteyer - «Le Figaro»

En dépit des apparences, la psy n’est pas seule contre tous. DR

Au premier pied qu’on pose dans sa maison de Montrouge (Hauts-de-Seine), Caroline Goldman s’excuse de devoir sortir sa poubelle. Depuis la rue, une voisine la hèle: «Ça va mieux?» «Ah, mais ça va très bien», répond gaiement la psychologue la plus en vue de l’année. Ça pourrait ne pas aller. Depuis quelques semaines, ses contradicteurs amoncellent les nuages au-dessus de sa tête. La veille, le «Washington Post» l’a décrite comme une psychologue «ultrastricte». Et le 23 mars, une tribune est sortie dans «Le Monde» pour contrer son influence; elle a été signée par 280 chercheurs et professionnels (pédiatres, chercheurs, psychologues), dont le professeur Philip Jaffé, vice-président du Comité des droits de l’enfant de l’ONU.