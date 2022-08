EuroVolley 2023 – Cette «petite Suisse» se mesurera au gotha européen L’équipe masculine de volleyball s’est qualifiée pour l’Euro 2023 en battant la Bosnie-Herzégovine dimanche. La conclusion provisoire d’une épopée démarrée il y a cinq ans. Rebecca Garcia

L’EuroVolley2023 s’inscrira bien dans le calendrier des Suisses. De quoi récompenser un travail de longue haleine. KEYSTONE

Deux manches ont suffi pour que la Suisse se sache qualifiée. Les joueurs helvétiques ont validé leur ticket pour l’Euro 2023 dimanche, face à la Bosnie-Herzégovine. «Quand tu as gagné deux sets, déjà assuré ta qualification, et qu’il faut encore en jouer un de plus, c’est difficile, confie Quentin Zeller, qui évolue désormais à Munich. Toute la pression de l’été retombe. Tu as envie de pleurer, mais il faut continuer de jouer.» La Suisse s’est finalement imposée 3-0 (25-16, 25-19, 25-20) devant environ 1100 personnes à Schönenwerd. «Tout le monde n’a pas compris ce qu’il se passait», s’amuse encore l’ailier.